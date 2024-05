Marcell Jacobs, Larissa Iapichino, Antonella Palmisano, Sveva Gerevini, Roberta Bruni, Dario Dester sono solo alcuni dei protagonisti di “Athleticon“, un fumetto ambientato a scuola che, attraverso una storia coinvolgente, promuove i valori dell’inclusione e del potere educativo dello sport.

L’atletica diventa così un fumetto da un’idea di Sveva Gerevini: la nostra campionessa di prove multiple ha lanciato, insieme all’imprenditore Matteo Penna e la sua start up Web Athletics, editore e capofila del progetto, sarà protagonista di una pubblicazione che mira a coinvolgere le giovani generazioni. Lo stile unisce i tratti dei manga giapponesi con quelli dei classici Disney, creando un mix unico e accattivante con l’obiettivo di portare l’atletica al grande pubblico, facendola uscire dalla nicchia degli appassionati e raccontando le avventure di Marcell Jacobs, Antonella Palmisano, Larissa Iapichino e tanti altri.

La missione è quella di usare il potere delle storie illustrate per comunicare i valori autentici dello sport e avvicinare le giovani generazioni mostrando il talento degli atleti sotto una nuova luce, trasformandoli in personaggi iconici e ispiratori. Attraverso il fumetto, i campioni dello sport diventano supereroi della vita reale, modelli di dedizione, resilienza e fair play.

L’uscita è prevista per la settimana dei Campionati Europei di Atletica di Roma, ma per gli appassionati è già disponibile online il primo capitolo. In totale saranno 120 pagine di storie a fumetti in 80 tavole scaricabili online e disponibili in una versione “lusso” con le ultime pagine dedicate ai singoli atleti e spazi vuoti per raccogliere gli autografi, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovanissimi alle gare.

Nelle prime pagine anche le autorevoli voci di Silvia Salis Vice Presidente Vicario del Coni e Antonio La Torre Direttore Tecnico della Nazionale di Atletica Leggera che firmano le introduzioni del volume, che gode del sostegno della Fidal, del Coni e del Ministero della Cultura con il supporto dell’Unione Europea.

Ma “Athleticon” non è solo un fumetto, è un manifesto dei valori più autentici dello sport. Nel racconto Sveva Gerevini ha un ruolo centrale, perché chiamata dai quattro ragazzi protagonisti per aiutarli a organizzare un evento di atletica per celebrare la fine dell’anno scolastico. La campionessa di Casalbuttano, essendo una multiplista, diventa il collante tra i protagonisti e gli altri sportivi, dieci primatisti nelle rispettive discipline, con cui può dialogare dei vari aspetti tecnici. Tra loro anche un altro cremonese, il decatleta Dario Dester.

Ma il progetto non si ferma qui, perchè Web Athletics produrrà anche a un gioco e ha allo studio un workbook perché il passaggio successivo sarà quello di portare il fumetto nelle scuole come strumento per avvicinare all’atletica alunni e studenti e, perché no, riempire di giovani i palazzetti.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata