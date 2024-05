Schlein “Anche l’Italia riconosca lo Stato di Palestina”

CATANIA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto che la Spagna e la Norvegia hanno proceduto al riconoscimento dello Stato di Palestina e sarebbe ora che lo facesse anche l’Italia. Noi insistiamo sul riconoscimento a livello europeo del percorso di pace in Medio Oriente, che è più importante che mai. Noi chiediamo il cessate il fuoco da ottobre. C’è stato un attacco con corpi straziati e mutilati solo l’altro ieri a Rafah, nonostante la Corte Internazionale di Giustizia abbia ordinato che si fermasse l’offensiva su Rafah. Torniamo a chiedere con insistenza il Cessate il Fuoco immediato per fermare questo massacro di civili, per liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti dai terroristi di Hamas e per riportare tutti gli aiuti umanitari necessari e per fare ripartire un percorso politico verso la soluzione di due popoli e due stati. Ma uno esiste già, Israele, e ha diritto di esistere senza gli attacchi terroristici e i missili. Il problema è che la comunità internazionale non ha riconosciuto pienamente l’altro Stato e anche i palestinesi hanno diritto a vivere in pace e sicurezza in un loro stato. Quindi bene le notizie che arrivano dalla Spagna e dalla Norvegia, si muova anche l’Italia”. Così la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita in viale Moncada, nel quartiere Librino a Catania. Nel corso della visita la numero uno del PD si è fermata a parlare del diritto all’abitazione in un condominio al civico 18 di recente acquisito dal Comune di Catania. xo1/vbo/gtr

