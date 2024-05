L’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente mercoledì sera a Cremona a Spazio Comune per sostenere la candidatura a sindaco di Alessandro Portesani.

I temi sul tavolo naturalmente quelli legati ai trasporti: un focus speciale sul trasporto pubblico locale non soltanto cremonese ma anche regionale.

Lucente sta studiando una riforma prima di tutto della bigliettazione in modo che “basti appoggiare lo smartphone a un dispositivo installato sul mezzo per pagare automaticamente soltanto la tratta che si sfrutta, un po’ come avviene con il telepass”. E ancora Portesani ha parlato in prima persona della sua idea di quattro maxi parcheggi a corona per agevolare gli spostamenti verso il centro con i mezzi del trasporto pubblico locale.

Tra i presenti in prima fila Stefano Foggetti e Chiara Cappelletti.

