Il giudice del lavoro ha condannato la Sport Management SSD Spa, ex gestore della piscina comunale di Cremona, per irregolarità nei contratti. Già nel 2019 il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cremona aveva emesso un verbale per diverse posizioni irregolari trovate nell’impianto Cremona.

La condanna coinvolge 5 ex collaboratori, seguiti dall’avvocato Marta Rossi dello studio Zaffarana di Pavia, per una cifra che si aggira attorno ai 30.000 euro, oltre le spese legali. Analoga sentenza era già stata espressa anche dal tribunale del lavoro di Busto Arsizio, sempre per un lavoratore di Sport Management impiegato presso la piscina Manara.

In questo caso la società veronese è stata costretta a risarcire con circa 102.000 euro il lavoratore. I ricorrenti hanno contestato i contratti di collaborazione sportiva con cui erano inquadrati per mansioni invece previste e normate dai contratti collettivi di riferimento. In particolare il ruolo di assistente bagnanti è stato ricondotto al contratto turismo e stabilimenti balneari. Un tema caldo, quello dei contratti dei lavoratori: già nel 2019 il Comune, nell’atto di revoca al gestore, aveva sollevato la questione inserendola tra le motivazioni del recesso. Attenzione ai contratti che è andata progressivamente a mancare, tant’è che in un annuncio di lavoro l’attuale gestore Forus, subentrato proprio a Sport Management nella gestione della piscina, cercava personale di assistenza ai bagnanti proponendo una collaborazione sportiva.

“Si chiude finalmente una brutta parentesi”, dichiarano i lavoratori, ” già con l’ispettorato del lavoro era chiara l’incompatibilità tra il contratto sportivo – adatto per gli istruttori di nuoto, di acqua fitness ad esempio – e le mansioni effettivamente svolte in impianto da certe figure. Dispiace che sia mancato il controllo sui contratti applicati dal gestore; nonostante il verbale dei Nucleo Ispettorato del Lavoro abbiamo continuato a lavorare con il contratto sportivo senza che nessuno del comune intervenisse. L’unico che forse capì davvero la situazione fu il precedente assessore con delega allo sport.

Ora speriamo che il Comune ci supporti concretamente nel caso in cui vi fossero difficoltà a recuperare i crediti da Sport Management. Purtroppo dagli annunci che si trovano in rete sembra che la situazione non sia molto cambiata, dispiace perché così si sminuisce la professionalità dei lavoratori e non li si tutela come invece andrebbe fatto”.

© Riproduzione riservata