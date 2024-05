Arriva la reazione di Forza Italia sul tema della piscina comunale: “Gli effetti nefasti della sciagurata scelta della Giunta Galimberti-Virgilio di affidare la realizzazione del progetto di ristrutturazione e di gestione della piscina comunale a sport Management non finiscono mai ” scrivono Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi di Forza Italia “A distanza di 7 anni dalla sottoscrizione del contratto di projet financing la piscina comunale di Cremona si trova nelle stesse condizioni di allora. Nessuna delle opere previste nel progetto originario e’ stata realizzata e lo stato dei locali e degli impianti peggiora ogni giorno di più.

L’ultima notizia di oggi riguarda l’obbligo per la società di risarcire 5 ex dipendenti assunti con contratti non regolari. Un’autentico schiaffo per un’amministrazione comunale che dovrebbe dimostrare sensibilità nei confronti dei lavorati”. Si conclude poi dicendo: “Tutti avevano sconsigliato l’Amministrazione Comunale di sottoscrivere quel contratto capestro, considero che le criticità in cui versava l’operatore erano note. Il Sindaco e la Giunta Comunale non hanno ascoltato nessuno ed hanno tirato dritto senza esitazione, trascinando il Comune di Cremona in una vicenda complicata, costellata da fallimenti e disagi per i cittadini e per le società sportive. La domanda è solo una: chi responsabilmente può ancora fidarsi di un’amministrazione tanto incapace?”

