Impegno ma al contempo divertimento nelle aule di Palazzo Stauffer, perché la passione è la chiave per coltivare il talento in ambito musicale: succede anche in questi giorni in cui si svolgono le ultime lezioni del M° Franco Petracchi, che nel 1986 insieme ai colleghi Accardo Giuranna e Filippini fondò a Cremona la Scuola per Strumenti ad Arco “Accademia Walter Stauffer” assumendo la docenza al corso di alto perfezionamento in contrabbasso, mentre ora si accinge a passare il testimone al M° Alberto Bocini scelto per guidare dal prossimo autunno lo Stauffer Performance Diploma in Contrabbasso.

La scorsa settimana il M° Petracchi si è esibito nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino per la rassegna “Omaggio a Cremona” insieme agli allievi dell’Accademia, tradizione concertistica ormai consolidata ma che regala sempre emozioni. Si può immaginare che la collaborazione del contrabbassista con la realtà formativa prosegua, seppur in modo diverso, ma al momento lo sguardo è rivolto al presente. Per certo, la scelta del M° Bocini rappresenta un intreccio di continuità e innovazione: egli si è perfezionato proprio all’Accademia Stauffer con Franco Petracchi, diventando quindi un artista dalla spiccata curiosità e versatilità.

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata