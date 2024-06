Maltempo, nel Bresciano allagato centro abitato. Soccorse 30 persone

BRESCIA (ITALPRESS) – È terminato stanotte l’intervento dei vigili del fuoco per la forte perturbazione che ieri sera ha colpito la provincia di Brescia, maggiori criticità a Vobarno, dove una frana ha ostruito il fiume Chiese causando l’allagamento del centro abitato nella frazione Collio: soccorse 30 persone in difficoltà, tra famiglie isolate e alcuni villeggianti di un campeggio. Le squadre sono intervenute anche in località Degagna, rimasta isolata a seguito di un movimento franoso che ha interessato l’unica strada di accesso. Più di 70 vigili del fuoco hanno operato, giunti rinforzi dai comandi di Mantova, Lodi, Sondrio, Bergamo e Cremona.(ITALPRESS)

trl/mrv