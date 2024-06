Schlein “Quella sul salario minimo è una nostra battaglia sacrosanta”

CATANIA (ITALPRESS) – “L’Istat dice che negli ultimi tre anni in questo paese i prezzi sono aumentati del 17% e i salari solo del 7%. Questo vuol dire che ci sono dieci punti di distacco che misurano la fatica delle famiglie a fare la spesa. Noi siamo l’unico paese in cui i salari reali dal 1990 non solo non sono aumentati, ma sono addirittura diminuiti. Per questo noi insistiamo su una battaglia sacrosanta, che è quella del salario minimo, perché 9 euro all’ora non è lavoro, ma è sfruttamento”. A dirlo la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, chiudendo la campagna elettorale per le prossime europee in piazza Currò a Catania.

