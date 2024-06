ROMA (ITALPRESS) – Il futuro del nostro pianeta dipende dalla salute del mare. Che pertanto va difeso e preservato. E’ l’appello lanciato da Marevivo durante “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”, evento promosso dalla Banca d’Italia che la Fondazione ambientalista ha organizzato a Roma in collaborazione con la Sioi-Società italiana per l’organizzazione internazionale.

