Esperienze che hanno coinvolto bambini e ragazzi con le loro famiglie nelle scuole e sul territorio. Percorsi di formazione, approfondimento e confronto dedicati a insegnanti e genitori con esperti nazionali della pedagogia e dell’educazione. In un numero, 5.500 partecipazioni di bambini, ragazzi, docenti, genitori e operatori a laboratori, incontri e iniziative in nove mesi. Con nomi d’eccezione del panorama didattico/pedagogico: dalla filosofa, saggista e opinionista Maura Gancitano al filosofo Umberto Galimberti, passando per la professoressa Daniela Lucangeli.

E poi, tante tante testimonianze di apprezzamento. “Abbiamo partecipato al laboratorio Mani in pasta presso la scuola primaria Bissolati con le nostre figlie di 6 e 10 anni – il commento di una mamma che ha frequentato i laboratori – Le bambine sono state entusiaste, hanno sperimentato un modo di fare il pane che non avevamo mai provato. Era buonissimo e grazie alle indicazioni scritte che ci hanno lasciato lo faremo ancora!”. “Il tempo ritrovato è stato uno stimolo e una provocazione a riappropriarci di spazi da dedicare al confronto e alla ri-costruzione. È stata un’occasione per rimetterci in gioco e ripensare a un nuovo senso del nostro tempo. Ora, dobbiamo continuare a costruire insieme”, le parole di Vania Marinoni, referente per l’Istituto Comprensivo Cremona Quattro.

È questo, tra testimonianze e numeri, il bilancio della terza edizione del Tempo Ritrovato, la rassegna triennale nata nel 2021 per restituire alla scuola il valore di luogo privilegiato della formazione della persona, oltre che di luogo dell’apprendimento, e promuovere il lavoro di rete tra le varie scuole, il Comune e la città a supporto dell’intera comunità educante. Un progetto pedagogico ed educativo coordinato dal Servizio Politiche educative e Istruzione del Comune di Cremona insieme alla Rete degli Istituti Comprensivi (capofila l’Istituto Cremona Cinque), finanziato con i fondi del Piano per il Diritto allo studio del Comune di Cremona.

Una rassegna che negli anni è cresciuta, sia come consapevolezza e come partecipazioni, sia come contenuti. In tre anni, dal Tempo Ritrovato, infatti, hanno avuto origine due spin-off di uguale successo: Il Tempo dell’Infanzia con focus sulla fascia d’età 0-11 anni e strumento di riferimento il nuovo Coordinamento Pedagogico Territoriale di cui il Comune di Cremona è capofila, e Il Tempo CrEDIBILE, percorso partito dalla ristorazione scolastica ed esteso, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, alla sana alimentazione (i video delle conferenze del Tempo CrEDIBILE sono disponibili sul canale You Tube del Comune di Cremona a questo link: https://www.youtube.com/@ComuneCremona).

Dal 2021 al 2024, quaranta conferenze divulgativi per insegnanti, genitori e cittadini. Inoltre, tanti laboratori per le classi. Da segnalare quelli sulla creatività digitale (400 alunni), sulla lettura (125 alunni), sul fumetto (260 alunni), gli incontri con gli autori (più di 1000 studenti e studentesse) e con Slow food sulla sana alimentazione (450 alunni). Notevoli anche i percorsi formativi che hanno coinvolto in tre anni 125 insegnanti: da quello sul ‘fare scuola all’aperto’ a quello sulla lettura e scrittura creativa, da quello sulla comprensione del testo a quello intitolato ‘Non solo stupore’. Importanti le collaborazioni per laboratori ed eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, con il Settore Cultura e il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona, con l’Asst di Cremona, con NonSoloNoi Cremona e Filiera Corta.

“Il Tempo Ritrovato – la dichiarazione di Silvia Bardelli, Dirigente delle Politiche Educative del Comune di Cremona – è nato in risposta all’emergenza sanitaria da una collaborazione tra gli istituti comprensivi e il Settore Politiche Educative del Comune di Cremona e si è presto ampliato ad altre collaborazioni generando nel contempo nuovi percorsi come Il Tempo dell’infanzia e successivamente Il Tempo CrEDIBILE. Questi spin off de Il Tempo Ritrovato pur mantenendo il medesimo capofila IC5, la medesima rete degli istituti comprensivi e il Comune di Cremona, hanno consentito l’allargamento del partenariato che ha coinvolto l’Ufficio scolastico territoriale, l’ASST, l’Ats della Val Padana, il Settore Cultura del Comune e diverse associazioni cittadine. Tali collaborazioni sono preziose e generative di nuove idee a favore di tutta la comunità scolastica che ci sta sollecitando a proseguire il percorso iniziato anche nei prossimi anni ampliandolo e sviluppandolo ulteriormente”.

“Essere stato Istituto capofila del progetto Il Tempo Ritrovato – le parole di Marcella Maffezzoni dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque – ha permesso al nostro Istituto di attuare una progettazione condivisa di grande qualità e ampiezza e di dare voce a quei bisogni e a quelle emergenze educative che le scuole intercettano quotidianamente. Il Tempo Ritrovato ha avuto il pregio di aderire alla contemporaneità sviluppandosi con flessibilità all’interno delle trame educative e di offrire a bambini e bambine, docenti e genitori esperienze utili ad aprire dialoghi e riflessioni. Terminiamo il triennio con ancora maggior consapevolezza che la scuola debba continuare ad affermare la propria centralità culturale e formativa attraverso reti di rapporti virtuosi.”

Per ulteriori informazioni, visitare il sito iltemporitrovato.comune.cremona.it.

