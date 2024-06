Un folto sciame di api, formato da quasi 6000 insetti, si è materializzato di colpo nel primo pomeriggio di oggi nel cortile interno di un condominio di via Porta Po Vecchia, lasciando a bocca aperta per la sorpresa i residenti, che sono usciti a controllare dopo aver sentito uno forte ronzio. Davanti a loro un grosso sciame che, come impazzito, in un volo disordinato, ha invaso il cortile fino a raggiungere i balconi e le finestre del piano terra e dei due piani superiori. A quel punto i condomini, dopo essersi affrettati a chiudere porte e finestre, hanno visto che lo sciame si è posato sulle ringhiere di uno dei balconi del primo piano, formando un insieme molto grosso, con gli insetti in cerca di un nuova sistemazione in cui stabilirsi.

A quel punto è scattata la chiamata ad un apicoltore che, una volta intervenuto, ha usato il fumo per calmare le api, per poi apporre un’arnia, composta da cinque telai e dotata di ampie prese d’aria a griglia che consentono lo spostamento dello sciame senza pericolo di soffocamento. Una volta messa dentro l’arnia l’ape regina, tutti gli altri sono entrati nella cassa, facendo tirare un lungo sospiro di sollievo ai residenti del condominio.

Sara Pizzorni

