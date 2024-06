I tagli agli enti locali previsti dal governo Meloni colpiscono anche il nostro territorio: come fa sapere il Pd Cremona ammontano a 1.300.000 euro i fondi tagliati ogni anno ai Comuni della Provincia di Cremona per il quadriennio 2024-2028. Il Partito Democratico “chiede al governo di ripensarci, perché per un’Italia più forte bisogna investire sui territori, non renderli più marginali. Le amministrazioni locali devono poter essere in condizione di svolgere il proprio ruolo a servizio delle persone e dei cittadini”, si legge in una nota stampa. 370 mila euro il taglio per la città di Cremona.

Qui l’elenco completo dei comuni e dei tagli previsti

Su questi dati ha preso la parola anche il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni :”La scure del Governo Meloni che si sta per abbattere sui comuni, ricadrà per i prossimi cinque anni sui cittadini, che subiranno il taglio inevitabile di tanti preziosi servizi. Un governo lontano dai territori, ma soprattutto lontano dalle esigenze dei comuni e quindi, inevitabilmente, lontano dalle esigenze dei cittadini questo è il centrodestra che governa il nostro paese: a parole tanta propaganda e nei fatti solo bidoni. Con le parole promette e con le mani taglia”.

