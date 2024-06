Gualtieri “Con sottopasso Marconi la stazione Trastevere raddoppia”

ROMA (ITALPRESS) – “È una bellissima giornata perché parte un cantiere importantissimo per Roma: con il sottopasso Marconi la stazione Trastevere raddoppia, diventa un vero centro dell’intermodalità, si apre a tutto l’undicesimo municipio, a Marconi, a Portuense e anche all’ottavo Municipio con il ponte dell’Industria. Quindi si ricollegano il lato Trastevere, il lato Marconi per rendere più accessibile questa stazione”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a margine della presentazione dei lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale che collegherà la Stazione di Roma Trastevere con il quartiere Marconi – Portuense. “Questo è un caso quasi da manuale: come binari e stazioni possono essere fattori di frattura territoriale – ha aggiunto – e, con interventi corretti, possono diventare ricucitura del territorio, quindi si accorciano le distanze, si aumenta il bacino di captazione”. xc3/vbo/gtr

