Dopo la composizione della Giunta da parte del sindaco Virgilio a inizio settimana, cambia l’assetto del Consiglio Comunale che si insedierà l’11 luglio.

Luca Burgazzi, Simona Pasquali e Paolo Carletti divenuti assessori lasceranno ora il posto ai primi tre dei non eletti nella lista Pd: Simona Frassi, Carlo Giussani e Mattia Gerevini. Per Sinistra per Cremona Energia Civile a Roberta Mozzi entrata in Giunta con la delega di assessore all’istruzione, subentrerà Lapo Pasquetti. Nessun cambiamento per “Cremona sei tu”, dove potrebbe essere eletto Luciano Pizzetti come presidente del consiglio comunale; nessun cambiamento né rinunce neanche per la civica “Fare nuova Cremona attiva” visto che i due assessori in giunta Francesca Romagnoli e Luca Zanacchi non avevano avuto sufficienti preferenze per entrare in consiglio comunale rispetto a Riccardo Merli, il super votato, Paolo La Sala e Cinzia Marenzi.

I nuovi consiglieri nei prossimi giorni saranno contattati dall’ufficio della presidenza del consiglio comunale per l’accettazione e di conseguenza la formalizzazione del loro incarico come consiglieri comunali.

Intanto è stata formalmente convocata dal sindaco Andrea Virgilio la prima seduta del consiglio comunale per giovedì 11 luglio alle 17. I lavori saranno aperti dalla convalida, a seguito dell’esame della condizione di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti.

La prima seduta dovrebbe essere presieduta provvisoriamente da Roberto Poli, essendo consigliere con maggior cifra elettorale, e in questa seduta con scrutinio segreto sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale e il vice. Nel primo consiglio comunale si procederà al giuramento del sindaco e alla presentazione della sua Giunta.

Su quest’ultima arriva l’apprezzamento da parte dello stesso Roberto Poli e di Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd. “Riteniamo giusto e corretto che al governo della città ci sia un equilibrato mix di nuove energie e di consolidate competenze amministrative“, affermano in una nota.

“Il Pd da parte sua, primo partito in città perno della maggioranza, ha seguito questo principio, ossia individuare da un lato nuovi qualificati profili e dall’altro confermare la fiducia a profili di apprezzata competenza. Al Pd nella nuova Giunta sono affidate deleghe centrali e nevralgiche per il futuro della città, nell’ottica di una nuova stagione amministrativa che faccia leva sui punti di forza e sui risultati ottenuti e che migliori gli elementi di criticita’. Obiettivi sui quali l’intero PD sarà al fianco degli amministratori in un ruolo di continuo confronto e relazione con la città. Spiace che qualche esponente della minoranza abbia iniziato a esprimere perplessità sulla Giunta ancora prima che sia insediata. Non una buona premessa per un rapporto collaborativo che pure la minoranza in qualche precedente dichiarazione ha auspicato”. sgal

