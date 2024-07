Urso “Il Polo siderurgico dell’ex Ilva può risorgere”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Siamo impegnati a ripristinare gli impianti” dello stabilimento dell’ex Ilva “e le sue potenzialità produttive, lo si sta facendo già l’alto forno numero 4, l’altro sarà attivo in ottobre, il terzo a metà nel prossimo anno, siamo impegnati a ripristinare le capacità produttive dell’impianto, a completare il piano di ambientalizzazione a fare, e si può, del polo dell’ex Ilva, il polo siderurgico più produttivo, performante, ambientalizzato d’Europa”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla sesta edizione del “Forum in masseria”, organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners. “Ci conforta il fatto che già tre imprese multinazionali abbiano visitato gli impianti – ha aggiunto – e una quarta significativa impresa multinazionale lo farà nei prossimi giorni. Il polo siderurgico dell’ex Ilva può risorgere ovviamente con tecnologia green e rappresentare un orgoglio del made in Italy”. xc3/vbo

