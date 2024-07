Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco Andrea Virgilio alle affermazioni dei vertici di Confcommercio sulla concomitanza di eventi in città (in particolare il CremonaPride di sabato) che avrebbero danneggiato la giornata di avvio dei saldi estivi.

“Anche noi – afferma il primo cittadino, che fra due giorni presenterà la Giunta – ci aspettiamo da Confcommercio un cambio di rotta, soprattutto in relazione alle rivendicazioni verso chi governa un’intera città. Trovo surreali le polemiche sulla manifestazione di sabato: ci sono città nelle quali sono gli stessi commercianti a chiedere a gran voce eventi di questo genere, mentre qui si imbastisce una polemica senza capo nè coda.

“Confcommercio sapeva da tempo di questa manifestazione: non è stata una meteora piombata all’improvviso sul centro città, ma poteva essere un’occasione da condividere con i negozi del centro per cogliere questa opportunità anche da punto di vista imprenditoriale”.

“Lo stesso vale per la programmazione degli eventi: questi, infatti, sono condivisi da febbraio e rispetto al Tanta Roba Festival non è pensabile blindare tutti i giovedì d’estate anche in altri luoghi della città. Una città vive di pluralismo, di iniziative diverse, destinate anche a target diversi e in fasce orarie differenti. Siamo naturalmente disponibili a lavorare insieme alle categorie per valorizzare le esigenze di tutti, l’assessore Zanacchi in queste ore è già attivo nell’interlocuzione con le diverse realtà: occorre però corresponsabilità, anche fra le diverse rappresentanze, perché non è pensabile delegare al comune alcune scelte che creano contenti e scontenti e che soprattutto vanno a sminuire quella sacrosanta richiesta di autonomia e di responsabilità da parte di chi rappresenta il commercio. Una città – conclude Virgilio – cresce solo con la collaborazione di tutti”.

Sia in campagna elettorale, che nelle ore immediatamente successive all’esito del ballottaggio, il sindaco aveva parlato proprio questa necessaria “corresponsabilità” da parte delle categorie del terziario nella gestione della città. Il primo banco di prova non ha forse dato i risultati sperati, mentre per Luca Zanacchi, nuovo assessore al Commercio, si apre una stagione impegnativa. gb

© Riproduzione riservata