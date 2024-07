Donzelli “La lotta alla mafia deve unire e non dividere”

ROMA (ITALPRESS) – “La famiglia Borsellino ha ringraziato il governo, la presidente della Commissione antimafia, la Commissione antimafia, credo che per noi sia una medaglia da mettere al petto ma per continuare a lavorare con umiltà, serenità e senza strumentalizzazione politica: la lotta alla mafia deve unire e non dividere”. Lo ha detto il responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a margine della presentazione delle iniziative di Fratelli d’Italia per il prossimo 18 e 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio nella quale trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

