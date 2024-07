La seduta di insediamento del primo consiglio comunale, giovedi 11 luglio, è stata presieduta, come previsto dallo Statuto, dal consigliere anziano per cifra elettorale, Roberto Poli che ha espresso le congratulazioni a tutti gli eletti e al sindaco Andrea Virgilio auspicando una lavoro di collaborazione per il bene comune.

Dopo l’appello da parte del segretario generale Gabriella Di Girolamo, sono stati elencati i consiglieri che subentrano ai quattro dimissionari in quanto nominati assessori: Simona Frassi (Pd), Carlo Giussani (Pd)), Mattia Gerevini (Pd) e Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona Energia Civile). A seguire, con voto unanime, si è proceduto alla convalida, a seguito dell’esame della condizione di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, del sindaco e dei consiglieri comunali eletti.

Successivamente il presidente provvisorio del Consiglio comunale ha passato la parola al sindaco Andrea Virgilio che, dopo avere indossato la fascia tricolore, ha giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Dopo l’elezione di presidente e vicepresidente del consiglio e i discorsi, Virgilio ha presentato gli assessori da lui nominati elencando nel dettaglio le deleghe assegnate a ciascuno di loro.

Infine, a scrutinio segreto, il Consiglio comunale ha provveduto all’elezione della Commissione elettorale comunale: in questo caso, a differenza dell’elezione del presidente del Consiglio, il sindaco non partecipa alla votazione come previsto dalle disposizioni. Sono risultati eletti, quali componenti effettivi per la maggioranza i consiglieri Rosita Viola, Mattia Gerevini; per la minoranza Rosaria Compagnone; come componenti supplenti Andrea Segalini, Eleonora Sessa per la maggioranza, e Cristiano Beltrami per la minoranza. Proprio la minoranza si presenta quasi del tutto rinnovata rispetto alla passata consigliatura: tra i volti noti solo Maria Vittoria Ceraso e Saverio Simi.

MAGGIORANZA

Pd: Roberto Poli (capogruppo) Ilaria Cavalli, Fabiola Barcellari, Vittoria Costanza Loffi, Giovanni Gagliardi, Marco Galli, Claudio Ardigò, Daniele Bonali, Eleonora Sessa, Simona Frassi, Carlo Giussani, Mattia Gerevini.

Sinistra per Cremona – Alleanza Verdi e Sinistra: Rosita Viola (capogruppo) Lapo Pasquetti

Cremona sei tu! Virgilio Sindaco: Marialuisa D’Ambrosio, Andrea Segalini (capogruppo)

Fare Nuova Cremona Attiva: Riccardo Merli (capogruppo) Paolo La Sala, Cinzia Marenzi

MINORANZA

Novità a Cremona: Alessandro Portesani (capogruppo) Cristiano Beltrami

Forza Italia: Saverio Maria Simi

Lega Salvini Lombardia – Lega Lombarda: Jane Alquati

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni: Chiara Capelletti, Marco Olzi (capogruppo), Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, Matteo Carotti

Movimento 5 Stelle – Cremona Cambia Musica: Paola Tacchini

Oggi per domani: Maria Vittoria Ceraso

