Le nuove sfide e l’impegno dell’Italia per la sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Avviare un dialogo strutturato e costruttivo tra il mondo istituzionale, militare, accademico, dell’informazione e dell’industria, per anticipare e rispondere efficacemente ai rapidi cambiamenti in corso. Questo l’obiettivo del convegno “Cultura della Sicurezza: l’impegno italiano”, moderato da Emanuele Rossi di Formiche, che si è svolto a Roma, alla presenza di Olena Kondratiuk, vicepresidente della Verkhovna Rada dell’Ucraina.

Tante le autorità politiche e militari giunte per l’occasione, tra cui il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale Carmine Masiello e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale Luca Goretti. Spiccata presenza anche delle imprese del settore, rappresentate da Rheinmetall, Telsy e Leonardo.

