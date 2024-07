Alemanno “Basta con l’Italia in prima linea nei conflitti Nato”

ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento Indipendenza ha organizzato un presidio a Solbiate Olona (VA) per protestare contro “l’istallazione in questa base del nuovo Quartier generale della ARF (Allied Reaction Force) ovvero le Forze di Reazione Alleate della NATO”. Oltre mille persone – guidate dal Segretario Gianni Alemanno e dai dirigenti Lele Petrucci, Nicola Colosimo e Giuseppe Lauria – hanno esposto uno striscione con la scritta “Fermiamo la

guerra” e hanno simbolicamente consegnato al Comando della base e al sindaco di Solbiate Olona una bandiera tricolore per rappresentare la rivendicazione della sovranità nazionale contro ogni sudditanza straniera.

