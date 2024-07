Capobianco “Tribunale unificato brevetti per tutela Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “Oltre a promuovere il Made in Italy bisogna tutelarlo, anche da una burocrazia asfissiante: la possibilità finalmente di avere sul nostro territorio nazionale il Tribunale Unificato dei Brevetti significa proteggere le nostre imprese dai depravatori del Made in Italy, per farle volare nel nostro mercato”. Lo ha detto il presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco, a margine dell’evento organizzato al Mimit.

