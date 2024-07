Inaugurata nuova area di servizio San Martino Est sull’A1

PARMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata, alla presenza di Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas/My Chef, e Massimo Iossa, Direttore Aree di servizio di Autostrade per l’Italia, il nuovo locale ristoro dell’Area di Servizio San Martino Est, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa, dopo un restyling durato 6 mesi per un look più attuale e una funzionalità accresciuta, permettendo all’AdS di diventare ancora più attrattiva ed in grado di cogliere i nuovi trend di consumo dei clienti autostradali.

col/mgg/gsl

