Urso “L’Italia è sulla strada giusta”

ROMA (ITALPRESS) – Il risultato del commercio estero dell’Italia “è sicuramente positivo perché dimostra come aumenta il valore del prodotto italiano che si colloca sempre più sull’alta gamma dell’economia mondiale. La nostra quota di mercato globale è in aumento in questi anni, a differenza di quanto accaduto con i paesi con cui dobbiamo confrontarci: la Germania, la Francia. L’Italia è sulla strada giusta”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione dell’annuario statistico sul commercio estero Istat-Ice.

