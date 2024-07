Resta nella media e sostanzialmente sotto controllo il livello dell’inflazione a giugno, nel consueto aggiornamento dei prezzi a consumo che il Comune realizza per conto dell’Istat. +0,4% l’indice tendenziale (confronto con l’anno precedente); e +0,1% quello congiunturale (mese precedente).

Decisamente fuori media, al contrario, sono ancora una volta prodotti alimentari come oli e grassi (con un indice tendenziale del +23,8%) e servizi come i trasporti: in quest’ultimo caso, se l’indice tendenziale complessivo è +1%, spicca la “anomalia” del trasporto su rotaia (+12,1%). Invece dopo mesi e mesi di crescita, si assiste alla decrescita dell’indice tendenziale collegato al trasporto aereo (-11%).

Da segnalare anche l’indice tendenziale dei servizi ricettivi e di ristorazione (+4,7%), fra i quali risulta particolarmente elevato l’indice tendenziale riferito ai “servizi di alloggio”, compreso nella categoria della ristorazione e della ricettività (+11,1%).

In un anno sono cresciuti del 13,8% i pacchetti turistici, voce particolarmente significativa in questa stagione; mentre tra le spese per le utenze si registra un notevole calo dell’elettricità (-23,6% resetto all’anno scorso) e un aumento considerevole dei servizi idrici: in un anno + 18.4% per la fornitura dell’acqua e +19% per le acque di scarico. gb

