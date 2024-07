Ue, Giansanti “Serve sano pragmatismo”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo una stagione complessa edifficile. Oggi l’agricoltura è diventata un’arma di guerra e alcune nazioni fuori dall’Europa la utilizzano come tale. In questa dimensione noi agricoltori italiani in Europa dobbiamo garantire ovviamente l’autosufficienza alimentare ai nostri cittadini, tanto per quella che è la qualità e la sicurezza alimentare, ma quanto per la sicurezza degli approvvigionamenti e un giusto prezzo. Fare questo ovviamente richiede delle decisioni politiche serie, forti, che richiamino anche a un sano pragmatismo”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’assemblea, su quali siano le aspettative dalla nuova Commissione Europea in particolare sull’agricoltura.

