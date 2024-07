Brasile, Mattarella al Museo dell’Immigrazione a San Paolo

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Nel corso della sua visita in Brasile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al Museo dell’Immigrazione, ospitato nell’edificio della Hospedaria de Imigrantes, che tra il XIX secolo e la metà del XX secolo servì come punto di accoglienza per milioni di immigrati provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Asia.

(Fonte video: Quirinale)