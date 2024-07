Mentre in Regione Lombardia si alzano i toni sull’emergenza abitativa dopo l’intervento del consigliere PD Carmela Rozza, abbiamo fatto il punto sulla situazione di Cremona con il neo assessore Paolo Carletti, con delega all’ Edilizia Pubblica Residenziale.

“A Cremona l’edilizia residenziale popolare conta un migliaio di alloggi, di questi, dopo le recenti assegnazioni, sono intorno a 670 quelli occupati. Ve ne sono poi una cinquantina che sono in via di recupero e all’interno dei quali si sta lavorando – spiega Carletti – pertanto, si conta di recuperare anche quelli e con i fondi PNRR di proseguire nel recupero”

Nonostante sia stato da poco nominato, l’assessore sta già seguendo gli interventi, a partire da quelli in via Caudana, via Giuseppina e via Ghinaglia che definisce fondamentali: “Noi ci occupiamo delle manutenzioni straordinarie di questi edifici e siamo certi in 5 anni di poter dare alla comunità cremonese un patrimonio di edilizia residenziale popolare oltremodo avanzato rispetto alle comunità a noi vicine. Cremona si pone come una città che sta lavorando e che ha posto dei fondi sul tema, pertanto è una città che resterà sicuramente al passo con gli altri capoluoghi, ma soprattutto una città che sta intervenendo”.

© Riproduzione riservata