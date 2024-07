Gelmini “Inaccettabile corpo delle donne usato come arma di guerra”

ROMA (ITALPRESS) – A un mese dalla proiezione alla Casa Bianca, alla presenza del Vicepresidente Kamala Harris, “Screams Before Silence ”, il documentario sulle violenze sessuali di Hamas, realizzato dall’imprenditrice statunitense, Sheryl Sandberg, è stato presentato in Senato. “Il nostro vuole essere un contributo alla conoscenza dei fatti e della storia, è inaccettabile che il corpo delle donne sia usato come arma di guerra” le parole della senatrice Mariastella Gelmini, vicepresidente Transatlantic Friends of Israele, tra le promotrici dell’evento “vogliamo ripercorrere quanto accaduto il 7 ottobre da una angolazione differente e altrettanto tragica di tante donne violentate, mutilate, aggredite, rispetto alle quali non c’è stata da parte dell’occidente una adeguata presa di coscienza di quanto avvenuto il 7 ottobre, sono state trattate come vittime di serie B e questo non è accettabile, si tratta di crimini contro l’umanità e quindi da parte di tante colleghe, di tanto colleghi, di partiti diversi con i quali abbiamo condiviso battaglie contro la violenza di genere, io credo che sia importante costruire una consapevolezza ed una conoscenza di quanto avvenuto il 7 ottobre perché fatti così gravi, crimini contro l’umanità non debbano più accadere”.

xc3/tvi