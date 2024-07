Cellule modificate per comportarsi come microlenti ottiche

ROMA (ITALPRESS) – Una ricerca condotta dall’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio Nazionale delle ricerche di Pozzuoli, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dimostra che le cellule biologiche possono essere modificate per comportarsi come microlenti ottiche. Lo studio, pubblicato sulla rivista Advanced Optical Materials, potrebbe rivoluzionare il campo della diagnostica medica, come spiega Pietro Ferraro, ricercatore dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Cnr di Pozzuoli.

