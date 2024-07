Bagno di folla ieri sera per il terzo appuntamento dei Giovedì d’Estate, che stavolta ha visto come protagonista il mondo del terzo settore. Moltissimi gli stand delle associazioni di volontariato che hanno animato piazza Stradivari, che è stata cuore pulsante dell’incontro tra sport e volontariato.

Nell’ambito della serata, è stato anche presentato il libro di Luca Dal Monte, “Luca Vialli – Da Cremona a Londra, la vita straordinaria di un campione in campo e fuori”.

La serata ha visto anche la partecipazione della Fondazione Occhi Azzurri, che ha aggiornato il pubblico sul progetto del Centro Ricreativo Parco del Morbasco, mentre gli Amici di Osvi con Beega, hanno presentato cargobike e specialbike. Associazioni presenti anche in corso Garibaldi, per presentare alla cittadinanza i loro progetti.

Ai giardini di Piazza Roma, come ogni giovedì, il gioco è stato protagonista, con i volontari de La Buca del Coboldo e dell’Accademia Scacchistica Cremonese, affiancati dalle attività sportive promosse dalla Federazione Pesca Sportiva e dalla Sala d’Arme Achille Marozzo.

Lo sport è stato protagonista anche in Corso Campi, con il circuito in bicicletta per i bambini, curato da Bmx Action Cremona in collaborazione con CCCremonese 1891 gruppo Arvedi. La serata è stata arricchita dalle esibizioni della Bee You Pole Dance Academy.

Largo Bocconcino come solito ha ospitato lo street food, con diversi stand gastronomici, e uno stand illustrativo del progetto “Pasto sospeso” del Rotary.

Naturalmente non sono mancati il mercato artigianale in Corso Garibaldi e i negozi aperti fino alle 23.30. Ultimo appuntamento con la kermesse estiva sarà giovedì 25 luglio.

© Riproduzione riservata