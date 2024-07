Intesa Sanpaolo, Nargi “Riaffermata la centralità del Mediterraneo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Mi pare di poter dire che viene riaffermata, anche in una situazione molto fluida e complessa come quella che stiamo vivendo, la centralità del Mediterraneo”. Lo ha detto il direttore regionale di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Nargi, a Napoli, nella sede di Gallerie d’Italia, a margine della presentazione del rapporto di Srm sull’economia marittima italiana. “Il Mediterraneo avrà un ruolo sempre più importante con la sua infrastruttura portuale che richiede però investimenti e una direzione molto chiara nella logica di sostenibilità e digitalizzazione e ovviamente le banche, e la nostra banca in particolare, sono in condizione di poter supportare gli operatori per effettuare questi investimenti cogliendo definitivamente queste opportunità”, ha aggiunto.

xc9/col3/gtr

© Riproduzione riservata