Strage via D’Amelio, Abodi “Mantenere viva la memoria”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna mantenere viva la testimonianza di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e degli uomini e delle donne delle scorte perché siano di ispirazione quotidiana all’azione politica di chi ha responsabilità istituzionali, ma anche dei giovani”. Lo ha detto, a Palermo, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la terza giornata di “Legalità è libertà – Giovani europei per un nuovo movimento culturale”, evento organizzato dall’Agenzia italiana per la gioventù per commemorare la strage di via d’Amelio e le vittime di mafia.

