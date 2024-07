Ue, Borchia “Von der Leyen fa la stampella della sinistra”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono stati promessi dei ripensamenti sul fronte del Green Deal, ma visto il ruolo determinante giocato dai Verdi non credo che andremo in questa direzione e temo che per l’economia europea saranno problemi”. Lo dice l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, capodelegazione del Carroccio, in merito alla riconferma di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione.

