Cremona capitale della musica grazie a Cremona Musica International Exhibitions and Festival in programma dal 27 al 29 Settembre. La più importante manifestazione dedicata agli strumenti musicali del mondo e l’unica fiera italiana e in Europa nel suo genere.

Oltre 400 espositori da 35 Paesi tra cui Europa, USA, Canada, Asia e Australia, una importante componente internazionale che ne identifica le caratteristiche uniche.

Un ricco palinsesto di eventi, premiazioni, incontri culturali e presentazioni di importanti novità in ambito musicale fanno di Cremona Musica International Exhibitions and Festival una manifestazione unica nel suo genere per appassionati, musicisti e non solo.

Un evento che riesce ad unire tutti i generi musicali dove ogni strumento trova spazio nell’unica fiera italiana interamente dedicata alla musica con appuntamenti ad hoc. Da Mondomusica, ormai conosciuta a livello mondiale per la liuteria d’alta qualità che riunisce i migliori maestri liutai, all’Acoustic Guitar Village, un format che comprende l’esposizione di chitarre, mandolini, ukulele, charango, masterclass di liuteria e didattica per chitarra, mostre storiche ma anche concerti e seminari senza dimenticare i concorsi per artisti emergenti.

Spazio anche al pianoforte grazie a Piano Experience dedicata al pianoforte e agli strumenti a tastiera che coinvolge pianisti professionisti e amatoriali e i costruttori di pianoforti che presenteranno le loro novità. Non mancheranno i concorsi internazionali come il PianoLink International Amateurs Competition dedicato ai pianisti amatori.

Cremona Winds, con la seconda edizione del Cremona Band Festival che coinvolge oltre 400 musicisti e l’esposizione di strumenti e accessori, riferimento fieristico internazionale che offre momenti di spettacolo e intrattenimento di elevata qualità, senza dimenticare l’Accordion Show interamente dedicato alla fisarmonica, uno strumento musicale proprio della cultura popolare che compare per la prima volta a Vienna nel 1829.

Grandi novità dell’edizione 2024 saranno: L’Electric Sound Village, che si pone sapientemente come anello di congiunzione tra liuteria acustica, classica, moderna ed elettrica. Un punto di incontro e confronto sul suono elettrico con esibizioni e meeting per scoprire gli strumenti che hanno rivoluzionato la musica negli ultimi 70 anni. E l’area dedicata all’arte organaria cremasca, eccellenza nazionale e internazionale che per la prima volta sarà presente a Cremona Musica con anche eventi divulgativi in fiera e concerti sul territorio.

Ampio spazio anche alle premiazioni grazie a Cremona Musica Awards che ogni anno viene assegnato a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito.

“Ospiti internazionali, produttori ed espositori da ogni parte del mondo, Cremona Musica è per eccellenza la manifestazione della musica e Cremona ne è la Capitale – commenta il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni – l’edizione 2024 si preannuncia in crescita, un programma che riflette l’eccellenza e la diversità del nostro patrimonio musicale accompagnando i visitatori in un viaggio musicale dai fiati, ai pianoforti ma anche chitarre e ovviamente violini. É una celebrazione della tradizione, dell’innovazione e della passione per la musica, evento unico nel suo genere adatto ad appassionati ed esperti”.

Non mancherà il “Fuori Salone” con i numerosi spettacoli che saranno ospitati in suggestive location del centro storico di Cremona per un coinvolgimento totale della capitale della Musica Italiana. Tre giorni di manifestazioni che animeranno le vie del centro e del territorio con eventi come ad esempio Cremona Musica Downtown, Cremona Musica Downtown Giovani e i concerti dedicati agli organi di Crema.

La tradizione e l’innovazione si fondono insieme per Cremona Musica International Exhibitions and Festival la qualità dell’esposizione e degli eventi, unita alla cultura e alla buona musica saranno i comuni denominatori dell’evento fieristico della musica in Italia, che consolida ulteriormente il ruolo di Cremona come capitale della musica.

© Riproduzione riservata