Black out in corso Garibaldi a Cremona nella mattinata di mercoledì 24 luglio. Coinvolta tutta la zona del centro città, rimasta al buio per oltre 45′ fino a mezzogiorno. Negozianti e abitanti della zona si sono riversati in strada per capire cosa stesse accadendo. Gli addetti di LD Reti sono intervenuti in una cabina all’altezza di Palazzo Raimondi, risolvendo il guasto. Al momento non se ne conoscono le cause.

