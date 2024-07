Traffico illecito di rifiuti, sequestrate società per 20 milioni

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi operazione dei carabinieri a tutela dell’ambiente in Calabria: diverse società sequestrate per un valore di 20 milioni di euro.Nelle province di Reggio Calabria e Cosenza, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria hanno eseguito il sequestro di numerose società, consideratecoinvolte in un traffico illecito di rifiuti.

(Fonte video: Ufficio stampa Carabinieri)

