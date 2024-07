Turismo, ad agosto flussi in aumento ma pesa l’inflazione

ROMA (ITALPRESS) – Sono oltre 18 milioni gli arrivi previsti in Italia ad agosto, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dalla nota previsionale sul turismo dell’Istituto Demoskopika.Tra gli stranieri “più attratti” dal Belpaese, la Germania è in testa seguita da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi. Sul versante della dinamica dei prezzi, nel mese di giugno 2024, inoltre, Demoskopika calcola un tasso di inflazione turistica in aumento dell’1,2% su base mensile e del 3,6% su base annua dovuto in gran parte ai servizi ricettivi e di ristorazione che assorbono l’86% dell’incremento tendenziale dei prezzi. Nel confronto con le principali destinazioni turistiche europee, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo fa registrare incrementi su base annua per l’Italia del tasso di inflazione turistica tra i meno alti del Vecchio Continente: 3,9% la dinamica dei prezzi del “paniere turistico” che colloca il Belpaese al quarto posto tra le destinazioni “meno inflazionate” preceduto soltanto da Svezia, Francia e Portogallo. Per il mese di agosto i flussi in Italia potrebbero generare una spesa turistica pari a oltre 18,8 miliardi di euro con una variazione in crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

mgg/mrv

© Riproduzione riservata