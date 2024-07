Brancaccio “Sui bonus edilizi servono misure a lungo termine”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio” che il Superbonus abbia “aiutato moltissimo il Paese a risollevarsi: non dimentichiamo come è cresciuto il PIL nel 2021, 2022 e 2023. Dobbiamo fare buona esperienza di quello che è successo, sappiamo le cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato: studiamo una misura di lungo termine, anche a trent’anni, differenziando gli aiuti e facendo tesoro di quanto successo, ma senza posizioni ideologiche o pregiudizi”. Lo ha detto Federica Brancaccio, presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

