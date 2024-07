Carraro “Sensazioni eccellenti, periodo di grandi successi”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ho sensazioni eccellenti per queste Olimpiadi. Mai come in questo periodo lo sport italiano ha avuto grandi successi. Ogni competizione riserva delle incognite

ed è questo il suo fascino, Tokyo è stato un successo straordinario, ci sono le premesse per avvicinarsi. È bene incrociare le dita”. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Coni Franco Carraro, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi.

gb/gm/gtr

