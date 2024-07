Parigi2024, Dagnoni “Con Ganna puntiamo alla medaglia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le olimpiadi sono sempre il momento più importante per tutte le federazioni e tutti gli atleti. Le aspettative del presidente Malagò sono alte e noi come ciclismo speriamo di poter contribuire ad innalzare il medagliere. Filippo Ganna è molto sereno e determinato. Evenepoel e Tarling sono i suoi due avversari principali, ma puntiamo alla medaglia”. Lo ha dichiarato Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi. “Bettiol in splendida forma nel campionato italiano, Longo Borghini ha dato grandi dimostrazioni di una condizione superlativa e abbiamo aspettative importanti per la gara su strada. In mountain bike ci sono atleti in buona forma e potrebbe esserci una sorpresa. Nella pista abbiamo atleti molto ben preparati. I riscontri che abbiamo sono lusinghieri e speriamo di poterli confermare durante queste prove”.

