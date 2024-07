Volley, Lavia “Vittoria con l’Egitto non facile, segnale importante”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa vittoria è un segnale importante, non era facile. La partita era molto presto e l’avversario era difficile da affrontare. Siamo stati bravi ad imporre il nostro ritmo e a non cadere nel loro gioco, siamo molto soddisfatti”. Lo ha dichiarato l’azzurro dell’Italvolley Daniele Lavia, a Casa Italia a Parigi dove la squadra di De Giorgi si è recata dopo la vittoria in mattinata contro l’Egitto.”Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra in qualsiasi modo, sono abbastanza soddisfatto del mio avvio, però c’è sicuramente da migliorare. Affrontare l’Olimpiade mette un po’ di agitazione, quell’ansia positiva che se trasformiamo in campo ci serve tanto. Una volta cominciato siamo stati un po’ più sciolti e si è visto. Bisogna essere forti mentalmente, noi oltre a essere giovani, siamo bravi per la nostra età. Anche grazie all’aiuto dello staff facciamo grossi passi avanti. Vedere i palazzetti sempre pieni anche alle nove del mattino è emozionante. La presenza del pubblico fa la differenza e poterlo vedere è un’emozione unica”.

