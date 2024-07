Atletica, Simonelli “Posso essere protagonista”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Prima il mio obiettivo era arrivare alle Olimpiadi ma ho fatto risultati che nemmeno io mi aspettavo e arrivo qui da possibile protagonista. Ho dovuto rivalutare le mie aspettative ma voglio comunque godermi questa avventura e quale modo migliore che divertirmi nella gara e dare il massimo”. Lo ha detto Lorenzo Simonelli, 22enne dell’Esercito di origine tanzaniana, in conferenza stampa a Casa Italia in vista dei Giochi di Parigi dove farà parte della 4X100 oltre a misurarsi nella sua specialità, i 110 hs, dove si presenta da fresco campione europeo. Argento iridato indoor a Glasgow, Simonelli assicura: “tutto che farò è godermi questo ‘campo scuola’, in qualsiasi modo andrà mi divertirò”.

