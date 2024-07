C’è grande attesa a Cremona per la quinta giornata di gare olimpiche dell’Italremo, con la prima possibilità di medaglia per la spedizione azzurra a Parigi. In gara ci sarà Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/Bissolati) capovoga del quattro di coppia maschile che alle 12.26 in punto metterà i remi in acqua per la seconda finale olimpica della sua carriera.

“Siamo una barca che ha in corpo il fuoco che arde e lo riusciamo a tirare fuori nei momenti opportuni – aveva dichiarato Giacomo a canottaggio.org al termine della batteria di qualifica vinta dall’armo azzurro – Sapevamo che la Polonia avrebbe cercato di darci del filo da torcere e abbiamo fatto tre quarti di gara più o meno punta a punta, ma alla fine abbiamo allungato e vinto questa eliminatoria. Ora concentrazione per fare il meglio che dobbiamo fare”.

C’è tanta voglia di rivalsa dopo il quinto posto di Tokyo per l’equipaggio campione d’Europa che racchiude intelligenza tattica e potenza, grazie anche all’inserimento di Luca Rambaldi a centro barca con Andrea Panizza, tre quarti dell’equipaggio già visto in Giappone tre anni fa, ma rimaneggiato rispetto alle ultime medaglie colte nelle competizioni internazionali. Luca Chiumento si è spostato al carrello numero quattro per fare spazio a Rambaldi, mentre Nicolò Carucci ha trovato spazio sul doppio Senior.

Accanto all’Italia, che partirà in acqua 3, gli olandesi, campioni olimpici in carica e campioni del mondo, sono i più forti e i favoriti di questa finale. Gli azzurri dovranno fare la gara su di loro, guardandosi anche da Polonia e Gran Bretagna, anch’esse in lizza per un posto sul podio. Meno accreditate per la vittoria finale sulla carta sono Svizzera e Germania, ma si sa, l’Olimpiade è una gara a sé e tutto può accadere.

Cristina Coppola

