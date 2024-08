Ferrelli “Per il vino italiano in Francia un buon consolidamento”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia è un mercato importantissimo per le nostre aziende. È il secondo o il terzo mercato, a seconda degli anni, di destinazione dell’export italiano e vale oltre 60 miliardi di euro di esportazioni in tutti i settori, nei settori a cui naturalmente pensiamo, food, vino, design, moda, ma è anche importantissima l’industria su fornitura e tecnologie. Questo vuol dire per noi programmi importanti e tante attività da fare a sostegno delle aziende, soprattutto quelle più piccole che hanno ancora bisogno di accompagnamento sul mercato, che è vicino ma molto sofisticato e complesso”. Lo ha detto all’Italpress Luigi Ferrelli, direttore ICE Parigi, in occasione dell’evento “I vini italiani fanno squadra a Parigi” che si è svolto a Casa Italia, nella capitale francese.

“In Francia il vino italiano che si sta affermando – ha continuato – cresce non con valori enormi ogni anno ma cresce lentamente e si consolida. È un dato molto positivo. A febbraio dell’anno prossimo saremo a Parigi con una grande collettiva italiana, Wine Paris & Vinexpo, che è probabilmente ormai diventato il più grande, insieme a Vinitaly, evento dedicato al vino in Europa. Porteremo circa 120 aziende italiane con noi per una presenza accresciuta di vino in questo paese”.

A Parigi dopo il Fancy Food di New York c’è la più grande fiera del food a livello europeo. “È ancora più vicina: dal 19 al 23 ottobre si tiene il Salon international de l’alimentation (SIAL). Anche qui grande presenza italiana: avremo 220 aziende con Ice e complessivamente stimiamo che la presenza italiana sarà fatta in questo grande salone del food da circa 700 aziende”.

(ITALPRESS).

gb/abr/gsl

© Riproduzione riservata