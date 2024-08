Granchio blu,Lollobrigida “Commissario Caterino servitore dello Stato”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella del commissario è una scelta che si fa quando è necessario, ripara quello che la burocrazia spesso con tempistiche troppo lunghe, non riesce a fare quando è necessario fare le cose molto rapidamente”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a Palazzo Chigi, a margine della conferenza stampa di presentazione del commissario straordinario per l’emergenza del granchio blu. “Abbiamo scelto una persona di altissimo profilo, il prefetto Enrico Caterino – ha aggiunto -, ha operato in situazioni difficili come Torre Annunziata, comune sciolto per mafia, un uomo rispettato dal punto di vista istituzionale sul territorio, con grandi competenze, un servitore dello Stato”.

