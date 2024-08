Scoperta una discarica abusiva nel Salernitano, una denuncia

SALERNO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza della Compagnia di Nocera Inferiore ha posto sotto sequestro un terreno agricolo, di oltre 4 mila metri quadrati, adibito a discarica abusiva di autoveicoli, pneumatici ed altri rifiuti speciali. Le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare, nel Comune di Angri, un terreno adiacente ad un’officina meccanica, entrambi di proprietà di un cittadino italiano. Nell’area sono stati rinvenuti, abbandonati, centinaia di rifiuti speciali, tra cui 30 auto in disuso, alcune anche gravate da vincoli amministrativi, 50 pneumatici usurati, 20 modem per la connessione a internet e oltre 200 tra motori e altre parti meccaniche di auto di cui, tra l’altro, non è stato possibile accertarne al lecita provenienza. Il presunto responsabile è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e ricettazione. vbo/gtr

