All’indomani del temporale che si è scatenato nel pomeriggio, Vigili del Fuoco e Protezione civile, insieme alle Polizie locali di tutto il cremonese sono ancora impegnati in vari interventi. Per quanto riguarda il 115, sono state oltre 130 le chiamate arrivate in centrale operativa e 78 gli interventi, fino alle prime ore di questa mattina. All’opera, oltre a personale e mezzi della sede centrale, anche il distaccamento di Crema e il distaccamento volontario di Piadena Drizzona.

65 interventi hanno riguardato la rimozione di alberi caduti; i restanti invece per cornicioni, antenne, tettoie e tende pericolanti, oltre alla gestione di infiltrazioni d’acqua. In queste ore le squadre del comando di Via Nazario Sauro e dei distaccamenti sono ancora operative in diverse zone del Cremonese per la messa in sicurezza di piante pericolanti.

Il capoluogo Cremona è stato particolarmente flagellato da vento e pioggia: piante cadute in via dei Cipressi, via Riglio, via Solomos, via Novati all’incrocio con via Ottolini, in via Mantova sulla strada che porta al Juliette, via Anna Frank. Alberi e rami caduti e cornicioni pericolanti in via dei Garibaldini, via Ippocastani, via Marmolada, via Fratelli Cervi, e poi ancora via Brescia, via Dante, via Salvo d’Acquisto; allagato il sottopasso di via Bredina, distacco di piastrelle da edificio di via Antica Porta Tintoria.

In provincia le zone più colpite con la caduta di alberi e allagamenti sono state inizialmente, nel circondario Cremonese, quelle nei comuni di Gerre de Caprioli, Gabbioneta Binanuova, Vescovato e a seguire San Daniele Po, Stagno Lombardo, Bonemerse (dove una grossa pianta è piombata sulla strada, già fatta chiudere dal sindaco, tra la località Carettolo e il Forcello), Castelverde, Casalbuttano, Corte de Cortesi, San Bassano, Pizzighettone, Grumello, Crotta d’Adda, Castelleone.

In territorio Cremasco: alberi caduti sulla Paullese a Vaiano, sul rondò di Cà delle Mosche, a Capralba (dove poco prima delle 20 un’auto è anche finita nel fosso laterale alla sp19), a Pandino, Dovera, Monte Cremasco, Credera Rubbiano, Izano.

Sul Casalasco vento forte e pioggia battente hanno causato danni a Piadena, dove i vigili del fuoco sono intervenuti anche per infiltrazioni da una terrazza, a San Giovanni in Croce oltre che sul lungo Po di Casalmaggiore. gb

