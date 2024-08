Pallanuoto, Barelli “Pensiamo al ricorso al Tas ma non credo servirà”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ricorso al Tas? Abbiamo già fatto due ricorsi presso la Federazione mondiale e sono stati respinti. Stiamo aspettando le motivazioni per il ricorso al Tas, se lo faremo sarà per dare riscontro formale al nostro disappunto ma non credo che sortirà gli effetti sperati”. Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, ammette da Casa Italia che l’incredibile

sconfitta arrivata per il Settebello contro l’Ungheria nei quarti del torneo olimpico difficilmente potrà essere ribaltata, nonostante la clamorosa svista che ha penalizzato gli azzurri.

