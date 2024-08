ROMA (ITALPRESS) – In Grecia per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi anche due Canadair e 32 vigili del fuoco italiani. La missione è attuata nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Nelle immagini la partenza dall’Italia verso la Grecia e poi il decollo dall’aeroporto di Elefsis per andare a operare sulla zona di Maratona, nell’Attica orientale.

