Ferragosto di controlli da parte dei carabinieri sia sulle strade che nei locali pubblici di Cremona e provincia. Proprio nel capoluogo i militari del Nor, Sezione Radiomobile, della Sezione Operativa e della Stazione di Cremona, oltre a quelli del Nas, hanno denunciato due titolari di altrettanti esercizi per la vendita di alcolici a 4 minorenni e per l’omessa revisione dei sistemi antincendio. Riscontrate anche violazioni amministrative per le quali sono state comminate sanzioni pecuniarie.

Sempre nel centro cittadino è stato individuato e controllato un cittadino nordafricano di 25 anni, trovato in possesso di una dose di hascisc. E’ stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Cremona.

Denunciato infine per guida in stato di ebbrezza un uomo di 47 anni alla guida di un ciclomotore che procedeva in modo irregolare. Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo ha evidenziato un valore di 1,48 e 1,27 g/l; avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida, la sua patente è stata ritirata.

